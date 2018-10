Incêndios

A presidente da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) disse hoje que, até ao final do ano, deverá iniciar-se a construção do abrigo coletivo da aldeia de Ferraria de São João, no concelho de Penela.

Trata-se, segundo Nádia Piazza, do primeiro abrigo coletivo a ser construído, no âmbito do projeto Aldeias Resilientes, desenvolvido por AVIPG, e que será pago pelo agente FIFA Jorge Mendes, empresário do futebolista Cristiano Ronaldo.

Depois de viver momentos de aflição na sequência do grande incêndio de Pedrógão Grande, a comunidade de Ferraria de São João, situada junto ao limite do concelho de Penela com Figueiró dos Vinhos, criou uma Zona de Proteção Ambiental, que consistiu no corte de eucaliptos numa faixa de 100 metros em redor do aglomerado habitacional e na sua substituição por árvores autóctones.