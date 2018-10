Metro de Lisboa prevê iniciar serviço às 10

O Metropolitano de Lisboa anunciou hoje que prevê iniciar o serviço de transporte na quinta-feira a partir das 10:00 devido à greve parcial dos trabalhadores, que reivindicam aumentos salariais superiores aos propostos pela administração.

A previsão de início do serviço de transporte às 10:00 foi anunciada pelo metro, em comunicado, devido à greve da generalidade dos trabalhadores da empresa e que afeta a operação entre as 06:00 as 09:30, a que se juntam os trabalhadores administrativos entre as 10:00 e as 12:30.

Os representantes dos trabalhadores justificam a greve parcial com a discordância com a proposta de atualização salarial plurianual de 24,50 euros para os anos de 2018 e 2019, apresentada aos representantes sindicais na quarta-feira pelo Conselho de Administração da empresa.