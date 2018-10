Actualidade

O parlamento debate na quinta-feira projetos de resolução do PSD e do PCP que recomendam ao Governo que inicie o mais rápido possível a construção da nova ala pediátrica do Hospital São João, no Porto.

O grupo parlamentar do PSD afirma que as "degradantes condições em que as crianças com doença oncológica são atualmente tratadas no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHSJ) não se podem prolongar por mais tempo", defendendo ser urgente retomar o processo de construção do seu centro pediátrico, "incompreensivelmente interrompido pouco depois do início de funções do atual executivo".

"Impõe-se, pois, que o Governo, ao invés de continuar a recorrer a expedientes, que mais não visam do que adiar o que já deveria ter sido feito, tome imediatamente todas as medidas que conduzam à rápida e efetiva construção das novas instalações do Centro Pediátrico do CHSJ", defende o PSD no projeto de resolução.