Diretores e chefes de serviço demissionários do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho admitiram que muitos dos problemas existentes já "têm anos", num memorando remetido à Comissão Parlamentar de Saúde e a que a Lusa teve hoje acesso.

"Por parte dos signatários, sempre existiu a melhor compreensão para a dificuldade de resolução das questões, muitas delas já com anos, mas sempre suscitadas no tempo pela falta de soluções e, atualmente, mais evidentes do que nunca", refere o documento.

A nota, datada de outubro, não estabelece prazos para a efetivação das demissões.