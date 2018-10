Tancos

O PSD alertou hoje que a gravidade do furto do material militar de Tancos "não se apaga nem se esquece" com a demissão do chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), assegurando que levará o caso até "às últimas consequências".

Em declarações aos jornalistas, o vice-presidente da bancada do PSD Carlos Peixoto considerou que o pedido de exoneração de Rovisco Duarte aconteceu depois de o presidente do grupo parlamentar do PS, Carlos César, ter defendido, na TSF, que eram necessárias consequências ao nível das Forças Armadas e em especial do Exército.

"O PS e o Governo podem protagonizar e defender as demissões que entenderem porque pensam que assim apagam, evaporam e consomem este caso. Mas a gravidade do caso Tancos não se apaga, nem se esgota, nem se esquece com esta demissão", alertou.