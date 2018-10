Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, assegurou uma equipa ambiciosa e com respeito pelo Sertanense, do Campeonato Portugal, na antevisão do jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, agendado para esta quinta-feira.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, o técnico dos 'encarnados' admitiu também que vai efetuar algumas alterações na formação e teceu elogios ao clube orientado por João Manuel Pinto, destacando a "grande motivação" e os "jogadores de qualidade" do adversário.

"Espera-se um Benfica ambicioso e que sabe muito bem o jogo que vai ter pela frente. Estas eliminatórias são sempre motivo de grande ambição em todas as equipas, sobretudo as dos campeonatos inferiores. É fundamental sermos uma equipa responsável, ambiciosa e humilde, o que nem é preciso dizer. Esta equipa do Sertanense tem jogadores de qualidade", afirmou.