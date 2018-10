Moçambique/Autárquicas

A Amnistia Internacional (AI) denunciou hoje uma alegada "caça às bruxas" na província de Nampula, norte de Moçambique, com várias queixas de ameaças de morte depois da derrota do partido no poder, naquela região, nas eleições autárquicas.

"Esta é uma caça às bruxas pós-eleitoral que tem como alvo qualquer pessoa que expresse opiniões críticas do Governo e que seja suspeito de se associar ao principal partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), em Nampula ", refere a AI, em comunicado.

Nampula é a região onde a Renamo conquistou cinco dos oito municípios nas eleições de 10 de outubro, face a 44 para a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, e um para o Movimento Democrático de Moçambique (MDM).