Mau tempo

O Município de Leiria estima que os prejuízos provocados pelo furacão Leslie no concelho sejam de "pelo menos" dois milhões de euros, disse à agência Lusa o vereador Ricardo Santos.

Ainda com um levantamento provisório, faltando, por exemplo, apurar os prejuízos de algumas freguesias, como Monte Redondo e Carreira, que estão entre as localidades mais afetadas pela passagem da Leslie, Ricardo Santos afirmou que, "no mínimo, os prejuízos rondam os dois milhões de euros".

"Sabemos que há uma empresa que está encerrada e os prejuízos serão elevados, mas ainda não temos os dados apurados. Os números são ainda provisórios, mas acreditamos que podem ser bem mais superiores", acrescentou Ricardo Santos.