Tancos

Seis generais podem suceder a Frederico Rovisco Duarte na chefia do Estado-Maior do Exército na chefia do Exército, cabendo ao ministro da Defesa Nacional propor um nome ao Presidente da República.

O vice-chefe do Estado-Maior do Exército, general Campos Serafino, o mais antigo na hierarquia, é um dos nomes apontados por alguns setores do Exército como aquele que pode unir o ramo.

Os generais de três estrelas Cóias Ferreira, comandante da Logística, Fonseca e Sousa, comandante do Pessoal, e o general Guerra Pereira, comandante das Forças Terrestres, que foi chefe de gabinete do anterior chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Pina Monteiro, também são possibilidades.