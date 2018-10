Actualidade

O treino do Sporting foi hoje antecedido por um controlo da Autoridade de Antidopagem de Portugal (ADOP), numa sessão que incluiu sete jogadores do plantel de futebol sub-23 e o regresso da seleção do ganês Lumor.

"Antes do início da sessão, uma equipa da ADOP realizou recolhas de sangue e urina ao plantel, numa ação que se tratou de rotina", assinalaram os 'leões', numa nota publicada no seu sítio 'online'.

A medida daquele organismo surge um dia depois de um outro controlo realizado no treino do campeão nacional FC Porto.