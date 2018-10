OE2019

Os laboratórios científicos manifestaram-se hoje satisfeitos com o aumento das verbas para o setor proposto no Orçamento do Estado de 2019 (OE2019), considerando que a "robustez do financiamento" coloca "desafios e novas responsabilidades" para as instituições.

A posição foi transmitida aos jornalistas pelo presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC-TEC), José Manuel Mendonça, no final de uma reunião com o ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, em Lisboa, sobre a proposta do OE2019, entregue na segunda-feira no parlamento.

Falando em nome dos diretores dos 26 laboratórios associados, que se reuniram com o ministro, José Manuel Mendonça disse que a "opinião generalizada" sobre o orçamento para a ciência é de "satisfação e contentamento", em particular com "o reforço" de verbas para o emprego científico (contratação de investigadores-doutorados) e para os projetos de investigação e inovação.