O ciclista Tiago Machado vai correr pelo Sporting-Tavira em 2019, anunciou hoje a equipa 'verde e branca', deixando a Katusha-Alpecin, equipa suíça do escalão WorldTour, e regressando a Portugal nove anos depois.

Depois da saída de Joni Brandão, que voltou à Efapel, Tiago Machado reforça o lote de opções às ordens de Vidal Fitas e assumiu, em declarações à agência Lusa, ter recebido dos 'leões' "a melhor proposta e o melhor projeto".

"Deram-me muita força para que pudesse estar a representar este clube e estou satisfeito. É um clube com muita história no desporto, e em especial no ciclismo, até pelo legado de Joaquim Agostinho. É um motivo de orgulho poder dizer que representei as mesmas cores que ele", destacou.