Eleições/Brasil

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência do Brasil Fernando Haddad, reuniu-se hoje com líderes evangélicos e assinou um manifesto em que se compromete a não defender a legalização do aborto, caso vença as eleições presidenciais brasileiras.

Haddad, que disputa no dia 28 de outubro a segunda volta das eleições com o candidato do Partido Social Liberal (PSL) Jair Bolsonaro, foi apresentado na reunião com os líderes evangélicos como um homem de tradição cristã e ressaltou que um Presidente "não pode ser escolhido para impor seu ponto de vista" e seus "valores".

"O [poder] Executivo deve ter a sabedoria de respeitar e garantir" os princípios individuais", disse o candidato do PT.