A raiva provocou a morte de 36 pessoas este ano na província angolana do Bié, centro do país, segundo dados avançados hoje pelo supervisor provincial de vigilância epidemiológica, Freitas Satchinguangua.

Segundo o responsável, o total de óbitos registados, de janeiro até à presente data, representa um aumento em mais 22 mortes comparativamente ao mesmo período de 2017.

A capital da província, Cuíto, foi a que registou o maior número de óbitos (12) do total de mortes, seguido do município do Andulo (11).