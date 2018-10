Ébola

A assessora da Direção Nacional da Saúde Pública angolana, Helga Freitas, afirmou hoje que Angola adotou medidas de prevenção face à epidemia do vírus ébola na vizinha República Democrática do Congo (RDCongo), assegurando a inexistência de casos no país.

"Temos já um plano estratégico multissectorial e já adquirimos equipamento de segurança, de biossegurança. Todos os postos fronteiriços, não só com a RDCongo, mas com outros [países], estão preparados com todo o equipamento de biossegurança, para de facto haver uma monitorização dos doentes", explicou Helga Freitas, à margem do seminário sobre os municípios e a saúde no Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), que se iniciou hoje em Lisboa.

A assessora da Direção Nacional da Saúde Pública referiu que estão "formadas equipas", com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), e que o país está preparado "tanto com formação dos técnicos da saúde como dos próprios profissionais das fronteiras".