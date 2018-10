Actualidade

As câmaras municipais de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal, saudaram hoje a criação de uma empresa única de transportes na Área Metropolitana de Lisboa, que terá passes únicos com o custo máximo de 40 euros.

"É uma luta de há muitos anos e é um sentimento de orgulho. Esperamos que passe a estar efetivo em abril", disse a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros (PS), em reunião pública.

O presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Fernando Medina, anunciou hoje a criação de uma empresa única de transporte nesta região, associado a um passe único que custará no máximo 40 euros.