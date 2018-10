Actualidade

O treinador do Benfica, Rui Vitória, promoveu a estreia de três jovens da equipa B na convocatória da formação principal com vista à partida com o Sertanense, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol.

Os defesas Ferro e Pedro Amaral e o médio ofensivo Jota integram a lista para o encontro desta quinta-feira e podem vestir pela primeira vez a camisola da equipa sénior do Benfica em jogos oficiais.

Na convocatória revelada no site oficial do clube destacam-se ainda as chamadas do guarda-redes Bruno Varela e do lateral Corchia, que podem cumprir em Coimbra os primeiros minutos da época ao serviço dos 'encarnados'.