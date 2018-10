Tancos

O ministro da Defesa Nacional já convocou para audições os possíveis sucessores do general Rovisco Duarte, que apresentou hoje o seu pedido de demissão da chefia do Estado-Maior do Exército, disseram à Lusa fontes da Defesa.

A audição dos possíveis sucessores é um passo que antecede a escolha do próximo chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), prevê a Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas.

No comunicado que divulgou hoje, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, referiu que já tinha iniciado os "procedimentos adequados" à substituição do general Rovisco Duarte.