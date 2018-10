Actualidade

O reitor da Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL) anunciou hoje um conjunto de programas para reforço da formação de professores em português, com uma nova licenciatura e mestrado, e a ampliação do programa de apoio do Instituto Camões.

Intervindo na abertura das 3as jornadas Pedagógicas do Centro de Língua Portuguesa da UNTL, Francisco Martins anunciou que em 2019 arranca a primeira licenciatura de formação de professores em educação pré-escolar, "integralmente lecionado em língua portuguesa", em colaboração com a Universidade do Minho.

Também em 2019 começa um novo programa de mestrado de ensino em língua portuguesa, em colaboração com a Universidade do Porto.