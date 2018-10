Actualidade

O porta-voz do Partido para a Renovação Social (PRS), Victor Gomes Pereira, afirmou que não se demite do cargo de ministro da Comunicação Social da Guiné-Bissau porque aquela força não faz "política de cadeira vazia".

"O PRS não pode fazer uma política de cadeira vazia, de forma nenhuma. O PRS é um partido responsável e, como tal, há de continuar no Governo. Se não estivéssemos no Governo seria pior", disse o porta-voz, que também é ministro da Comunicação Social no Executivo de Aristides Gomes, em entrevista à agência Lusa, em Lisboa.

Para Victor Gomes Pereira, a presença de vários partidos em reuniões do Conselho de Ministros permite debater situações, mas sente que estes não têm sido ouvidos.