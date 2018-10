Actualidade

O gigante do comércio eletrónico eBay apresentou na quarta-feira uma ação judicial contra a concorrente Amazon, acusando-a de encorajar os vendedores da sua plataforma a transferirem os anúncios para a concorrente.

"Descobrimos um esquema ilegal e preocupante por parte da Amazon, que pede aos vendedores do eBay para migrarem para a plataforma da Amazon", afirmou a empresa, em comunicado.

De acordo com a queixa apresentada no Supremo Tribunal da Califórnia, o eBay acusa a concorrente de "infiltrar e explorar o sistema integrado de mensagens do eBay", em Espanha, França, Reino Unido, Itália, Austrália, Singapura e EUA, com o objetivo de desviar vendedores e aumentar os números na sua plataforma online.