Actualidade

O quarteto do baterista e compositor norte-americano de Mark Guiliana, abre hoje o 19.º Festival Seixal Jazz, cujo cartaz inclui a pianista e compositora norte-americana Carla Bley, além de Aaron Parks e Kuba Wiecek, entre outros músicos.

Os concertos realizam-se no Fórum Cultural do Seixal, num cartaz que a organização define "de novos talentos e respeitados mestres do jazz", e que se prolonga até 27 de outubro.

Hoje, Mark Guiliana, que já colaborou com Avishai Cohen, Brad Mehldau, David Bowie e Matisyahu, entre outros, sobe ao palco seixalense fazendo-se acompanhar pelo contrabaixista Chris Morrissey, o pianista Fabian Almazan e o saxofonista Jason Rigby, músicos com os quais gravou o álbum "Jersey" (2017).