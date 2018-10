Actualidade

O Bloco de Esquerda (BE) diz que um acordo com o PS na próxima legislatura tem de ser escrito porque isso legitima a democracia e dá mais clareza às propostas de cada um.

"Fizemos isso em 2015 e no acordo de Lisboa. O compromisso político não é só um problema de oportunidade, de conveniência momentânea. Tem de ter como base compromissos mais vastos, compromissos com o país, como recuperar as pensões ou baixar o número de alunos por turma ou ter mais manuais gratuitos", afirma a coordenadora do BE, Catarina Martins, numa entrevista conjunta ao jornal Público e à Rádio Renascença.

Catarina Martins diz ainda que o acordo escrito dá mais clareza às propostas: "Os partidos têm de apresentar os seus programas e as pessoas têm de votar no programa em que se reconhecem. A ideia do voto útil ficou bastante destruída com as últimas eleições".