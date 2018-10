Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, não excluiu hoje a possibilidade de aceitar uma extensão do período de transição após o 'Brexit', para ter mais tempo para alcançar um acordo comercial com a União Europeia.

"Uma nova ideia surgiu e essa ideia, neste momento, é a opção de estender o período de transição por mais alguns meses. Mas seria mesmo só mais alguns meses", disse à entrada para o segundo dia do Conselho Europeu, em Bruxelas.

No entanto, de acordo com a primeira-ministra britânica, essa opção só seria ativada caso não fosse possível fechar o acordo para a futura relação comercial a 31 de dezembro de 2020, dia em que termina o período de transição já acordado.