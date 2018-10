Actualidade

"Terra Franca", a primeira longa-metragem de Leonor Teles, um projeto colaborativo sobre a vida de um pescador e a ligação dele ao rio Tejo e à família, estreia-se na sexta-feira, no festival DocLisboa.

Depois das curtas-metragens "Rhoma Acans" e "Balada de um batráquio", Leonor Teles assina a primeira longa documental, acompanhando a vida de Albertino Lobo, um pescador de Vila Franca de Xira ligado desde sempre ao rio Tejo.

O nome de Leonor Teles sobressaiu no cinema português em 2016, quando venceu o Urso de Ouro, o prémio máximo do festival de Berlim, com "Balada de um batráquio". Nessa altura, estava já em filmagens, há largos meses, para "Terra Franca".