Actualidade

A exposição "Pedro Costa: Companhia", que reúne obras do realizador português em colaboração ou cruzamento com trabalhos de outros artistas, como Rui Chafes, Paulo Nozolino ou Chantal Akerman, estreia-se na sexta-feira no Museu de Serralves, no Porto.

Patente até 27 de janeiro de 2019, a mostra reúne não só colaborações do cineasta com outros autores, mas também "obras de alguns artistas que têm estado diretamente presentes em filmes" do cineasta português, a par de "pinturas, desenhos e filmes que têm acompanhado a sua vida e o seu trabalho", pode ler-se na apresentação da mostra.

Com arquitetura de José Neves e coordenação de Filipa Loureiro e Marta Almeida, "Companhia" é inaugurada pelas 22:00 de sexta-feira e, no sábado, pelas 21:30, conta com uma sessão que junta os filmes "O Nosso Homem" (2010) a "Cavalo Dinheiro" (2014).