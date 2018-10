OE2019

A Deco considera que a proposta de Orçamento do Estado para 2019 defrauda as expectativas dos consumidores e é injusta e redutora no que se refere à redução do IVA na fatura de energia das famílias portuguesas.

Esta proposta "defrauda as expectativas dos consumidores e fica aquém daquilo que nos parece ser o caminho certo e justo", disse à Lusa Rita Rodrigues, da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco), sublinhando que a organização continua a defender a reposição do IVA a 6%, "à semelhança do que existia à data da entrada da troika", não apenas para a eletricidade, mas também para o gás.

"O que veio a ser proposto, para além de redutor, tem um impacto de 80 cêntimos apenas para as famílias que tenham a potência contratada de 3,45kW [menos de 40% dos agregados]", afirmou.