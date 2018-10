Actualidade

O realizador norte-americano Martin Scorsese afirmou que as escolas de cinema "são extraordinárias", mas que "ninguém pode ensinar como fazer um filme", já que a chave é ter "entusiasmo, capacidade e destreza" e "ter algo a dizer".

"É indiferente a escola de cinema que se frequenta, isso tem que vir do estudante", disse Scorsese na quarta-feira, durante uma reunião com o público, realizada no Teatro Jovellanos de Gijón, em Espanha, no âmbito da homenagem ao realizador, distinguido com o Prémio Princesa das Astúrias para as Artes, que será entregue sexta-feira, em Oviedo.

"Se precisarem de dizer algo", vão sempre encontrar "forma de o fazer" através do cinema, garantiu Scorsese.