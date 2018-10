Actualidade

O realizador norte-americano, Martin Scorsese, questionou na quarta-feira, em Oviedo, a política de imigração da administração de Donald Trump, que considera ser "contra a ideia básica" do que são os Estados Unidos na sua génese.

Martin Scorsese advertiu mesmo que, se essa política tivesse começado a ser aplicada em 1909, hoje ele não estaria onde se encontra.

Numa conferência de imprensa dois dias antes de receber o Prémio Princesa das Astúrias para as Artes, como um renovador e uma figura incontornável do cinema norte-americano, Scorsese recordou as suas origens, como neto de camponeses sicilianos que emigraram com os filhos para o bairro nova-iorquino do Queens.