Actualidade

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, apelou hoje à Renamo para honrar o compromisso que assumiu em relação ao desarmamento do seu braço armado, defendendo a necessidade de uma paz duradoura no país.

"Esperamos que a liderança da Renamo seja fiel à sua palavra e ao compromisso assumido perante os moçambicanos, de depor, definitivamente, as armas", declarou a chefe da bancada da Frelimo na Assembleia da República, Margarida Talapa.

Margarida Talapa assinalou que a desmilitarização do braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) é essencial para a instauração de uma paz duradoura no país.