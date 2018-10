Actualidade

A consultora CapitalEconomics considerou hoje que a dívida pública moçambicana deverá aumentar de 102% do Produto Interno Bruto (PIB), no ano passado, para 110%, este ano, antes de descer para o equivalente a 100% da riqueza nacional em 2019.

"A economia de Moçambique vai continuar fraca em 2019", escrevem os analistas, nas Perspetivas Económicas para África relativas ao quarto trimestre deste ano.

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "o peso da dívida pública mantém-se preocupantemente alto", mas acrescentam que "uma negociação gradual com os credores é mais provável agora do que durante uma crise grave".