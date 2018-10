Actualidade

Os ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e das Finanças têm até sexta-feira para entregar uma análise "detalhada" das deliberações e pareceres desfavoráveis das Comissões de Avaliação Bipartida (CAB).

De acordo com um despacho assinado pelo primeiro-ministro António Costa, com data de 11 de outubro, a informação deverá ser apurada por Vieira da Silva e Mário Centeno "no prazo de oito dias" por cada área governativa e em função da distribuição entre a Administração Pública direta indireta do Estado e o setor empresarial do Estado.

No documento, a que a agência Lusa teve acesso, o Governo refere que tendo em conta o diferencial existente entre o número de requerimentos apresentados (33.478) e de pareceres favoráveis por parte das CAB (13.594), "importa apurar e esclarecer as causas e as razões que justificam essa diferença, designadamente, a possibilidade de existirem requerimentos apresentados que correspondam a situações não elegíveis de acordo com os critérios legalmente definidos".