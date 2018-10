Mau tempo

As peixeiras e comerciantes de peixe do mercado municipal da Figueira da Foz estão a abastecer-se na lota da Nazaré face ao encerramento das instalações da Docapesca decorrente da tempestade Leslie.

Hoje, no mercado, a agência Lusa constatou a quase ausência de clientes, apesar de a maioria das bancas ter peixe fresco, proveniente da Nazaré. As peixeiras alegam que estão a assumir o custo adicional, sem o fazer refletir no produto que vendem aos clientes.

"Ontem [quarta-feira], comprei 300 quilos de peixe, de tudo um pouco. Tenho de ir pela autoestrada até à Nazaré, fica mais caro, mas estou a assumir esse custo. Mas as vendas caíram, porque o mercado esteve fechado na segunda-feira [por causa de alguns danos no telhado] e desde terça-feira isto está muito parado", disse à agência Lusa Flávia Varela.