Actualidade

A unidade de análise económica do Bank of America Merrill Linch considera que Angola, juntamente com o Gana e a Zâmbia, são os três países da África subsaariana mais expostas às variações do valor das moedas estrangeiras.

De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, que cita uma nota enviada pelo Bank of America Merrill Linch aos seus clientes, estre trio de países é o mais vulnerável na região a pressões de desvalorização das moedas, com base em fatores que incluem, entre outros, a proporção de reservas em moeda externas.

Sobre o kwanza, que se depreciou 45% desde o início do ano - a moeda que mais se desvalorizou no mundo, a seguir ao peso argentino -, o Bank of America Merrill Linch diz que a queda vai continuar no próximo ano, mas o ritmo da depreciação será mais lento.