Actualidade

Lisboa e a cidade da Praia estão a equacionar a criação de uma rota turística inspirada na viagem de circum-navegação iniciada em 1519 pelo navegador português Fernão de Magalhães, disseram à Lusa os presidentes destes municípios.

Os presidentes da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, e da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, encontram-se na capital cabo-verdiana, onde decorre o VIII encontro da Rede Mundial de Cidades Magalhânicas, com as celebrações do quinto centenário da viagem de circum-navegação e uma candidatura à UNESCO na agenda.

Para o autarca cabo-verdiano, este é um momento "muito importante", uma vez que falta menos de um ano para as comemorações do quinto centenário da viagem de Fernão de Magalhães, às quais o município da Praia se vai associar.