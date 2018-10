Actualidade

Investigadores recomendaram hoje que o Governo de Moçambique melhore a informação prestada aos produtores sobre a procura internacional de feijão-bóer, uma cultura que já ocupa 1,5 milhões de agricultores no país.

"A curto prazo, o Governo moçambicano deve melhorar a informação relativa a preços e condições de comércio do feijão-bóer", alerta Alberto da Cruz, pesquisador do International Growth Centre (IGC), uma instituição de pesquisa económica.

No início do ano, distritos produtores nas províncias moçambicanas de Nampula, norte do país, e Zambézia, centro, enfrentaram uma crise económica devido à superprodução desta cultura na Índia, depois de se terem criado expectativas de escoamento.