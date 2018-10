Actualidade

O terceiro ciclo expositivo de 2018 do Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), em Guimarães, vai ter como destaque exposições de João Cutileiro e do autor que dá nome à instituição, anunciou a organização.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Oficina, cooperativa cultural que gere o CIAJG explica que a exposição dedicada à obra de João Cutileiro, "Constelação Cutileiro", a inaugurar no sábado, "mapeia a duradoura e ampla influência" do artista em Portugal e no estrangeiro, e que a montra de José de Guimarães "dará ao grande público uma ideia muito clara da dimensão processual e experimental do trabalho" do artista vimaranense.

A Oficina refere que, às exposições de Cutileiro e de José de Guimarães, "Da dobra e do corte", se vai ainda juntar uma exposição de desenho de Rui Chafes, que irá ser inaugurada em dezembro, ficando as três mostras patentes no CIAJ até fevereiro de 2019.