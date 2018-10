Moçambique/Autárquicas

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apelou hoje à calma até à divulgação dos resultados definitivos das quintas eleições autárquicas de Moçambique, assinalando que o escrutínio foi um "exemplo eloquente de convívio democrático".

"Exortamos os moçambicanos a manterem a calma e o respeito pelas leis, enquanto aguardam o anúncio dos resultados definitivos", disse o chefe de Estado moçambicano, durante uma declaração à nação na Presidência da República.

Para Filipe Nyusi, no escrutínio do dia 10 de outubro "venceu a democracia", na medida em que os resultados preliminares mostram que "prevaleceu a vontade do povo".