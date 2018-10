Actualidade

O Centro Português de Surrealismo, na Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão, vai apresentar a exposição "Colecionar a Inquietação", que reúne documentos do núcleo surrealista da coleção de Miguel Mesquita Guimarães.

A mostra vai estar aberta ao público a partir de sábado, até 23 de fevereiro de 2019, e representa dez anos do percurso do colecionador, traduzido em centenas de documentos que testemunham mais de cinco décadas do Movimento Surrealista Internacional.

Em declarações à Lusa, a diretora de Informação e Comunicação da Fundação Cupertino de Miranda (FCM), Marlene Oliveira, explicou que a exposição, a inaugurar sexta-feira, e que conta com o coordenador do Centro Português de Surrealismo, Perfecto Cuadrado, como comissário, é composta por documentos que "foram reunidos ao longo de mais de dez anos pelo colecionador, médico de profissão", e que a Fundação adquiriu.