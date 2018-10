Actualidade

A mulher do presidente da Câmara de Santo Tirso, Manuela Couto, é uma das cinco pessoas detidas hoje pela Polícia Judiciária no âmbito da Operação Éter que investiga a viciação de contratos no Turismo do Norte, confirmou fonte policial.

Manuela Couto, que é administradora da W Global Communication (antiga Mediana), foi detida juntamente com Isabel Castro, diretora operacional do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Gabriela Escobar, jurista daquela entidade, João Agostinho, um empresário de Viseu e Melchior Moreira, presidente da Entidade Regional do Turismo do Porto e do Norte.

Em causa estarão ajustes diretos realizados nos últimos dois a três anos, que somados ultrapassam os cinco milhões de euros.