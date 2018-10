Actualidade

Um barco de um armador de Vila Praia de Âncora, Caminha, está "à deriva e sem energia", com dez tripulantes a bordo, a cerca de 160 quilómetros a oeste daquele concelho do Alto Minho, informou hoje a Marinha.

Em comunicado, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), que está a coordenar a operação de reboque do barco "Vila do Infante", em articulação com a Força Aérea e, em colaboração com o navio mercante EMERALD, adiantou que a tripulação é composta por cinco portugueses e cinco indonésios.

"Esta manhã, cerca das 10:20 (horas locais), o MRCC Madrid informou o MRCC Lisboa de que tinha recebido uma mensagem da embarcação de pesca 'Vila do Infante', não tendo conseguido contactar posteriormente o navio", refere a nota.