OE2019

A medida que limita o acesso às reformas antecipadas apenas a quem tem, pelo menos, 40 anos de contribuições aos 60 anos de idade já estava prevista num documento apresentado pelo Governo na Concertação Social há 18 meses.

A regra referida na quarta-feira pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e que provocou celeuma entre os partidos políticos, constava de um documento apresentado aos parceiros sociais em 06 de abril de 2017 onde o Governo definia já as linhas gerais da revisão do regime das reformas antecipadas.

"Como condição inicial de acesso à reforma antecipada é verificada a existência de 40 anos de carreira contributiva aos 60 anos de idade", lê-se numa nota de rodapé do documento.