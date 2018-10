CORREÇÃO

(NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO TÍTULO E NO LEAD, SUSPENSÃO É APENAS NA RECEÇÃO DE PEDIDOS DE NACIONALIDADE E NÃO DE PEDIDOS DE VISTOS)

O consulado geral de Portugal na cidade de São Paulo, a maior do Brasil, suspendeu hoje a receção de novos pedidos de reconhecimento de nacionalidade, devido à procura.

A informação consta de um comunicado publicado no sítio do consulado na Internet, justificando a decisão com a forte procura e a necessidade de analisar com maior rapidez os processos em andamento.