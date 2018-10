Actualidade

A Ryanair anunciou hoje ter chegado a acordo com o sindicato português dos pilotos - SPAC -, que será a base para compromissos quanto a antiguidade e transferência de base.

Em comunicado, a transportadora aérea irlandesa indicou que o acordo vai abranger todos os pilotos portugueses empregados diretamente e que "antes do final de outubro" irão começar negociações com o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) quanto a contratos de trabalho à luz da lei portuguesa.

A Ryanair informou ainda ter assinado acordos com os britânicos do BALPA e com os italianos do ANPAC.