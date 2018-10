Actualidade

O comandante do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros na província angolana do Namibe foi detido, indiciado pela prática dos crimes de "peculato e corrupção", anunciou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR) local junto do Serviço de Investigação Criminal.

A informação foi avançada pela imprensa local, referindo que Alberto Machado aguarda, desde quinta-feira, julgamento na prisão, nos termos da Lei das Medidas Cautelares, e é indiciado também pela "prática de outros crimes" previstos e puníveis por lei, sem especificar.

Segundo o Procurador-Geral Adjunto da República junto do Serviço de Investigação Criminal local, Pedro Serra, face aos indícios verificados, o Ministério Público decretou ao arguido a "medida de coação pessoal de prisão preventiva".