O líder religioso Anjem Choudary, condenado em 2016 a cinco anos e meio de prisão pela justiça britânica por ter apelado ao apoio ao grupo Estado Islâmico (EI), saiu hoje de manhã da prisão, noticiam os media britânicos.

Choudary, advogado de 51 anos de origem paquistanesa, apelou ao apoio ao EI numa série de vídeos colocados no YouTube após jurar lealdade ao chefe do grupo, Abou Bakr al-Baghdadi.

Hoje foi libertado após ter cumprido metade da pena, mas será submetido a um regime de vigilância pelo tempo restante, com uma série de restrições sobre os locais que poderá frequentar e as pessoas com quem poderá encontrar-se, escreve a BBC.