Presidente aceita escolha de Nunes da Fonseca para chefia do Exército e marca posse para as 19

O Presidente da República aceitou hoje a proposta do Governo de nomeação de José Nunes da Fonseca para novo Chefe do Estado-Maior do Exército e marcou a posse para hoje, às 19:00, no Palácio de Belém, em Lisboa.

A informação foi colocada hoje no "site" da Presidência da República na Internet.

Na nota, a Presidência limita-se a informar que "o primeiro-ministro informou o Presidente da República da proposta de nomeação" do general José Nunes da Fonseca "como Chefe do Estado-Maior do Exército" e que Marcelo Rebelo de Sousa a aceitou.