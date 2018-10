Actualidade

Uma força militar composta por 30 elementos, totalmente aprontada na Madeira, parte no dia 05 de novembro para o Iraque, com a missão de ministrar treino às tropas locais, no âmbito da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos.

"São 30 militares que vão estar no campo a dar formação e há ainda mais dois elementos, um que vai estar no comando em Bagdad [capital do Iraque] e o outro no Koweit", explicou o general Carlos Perestrelo, comandante da Zona Militar da Madeira, hoje, durante o exercício final do contingente madeirense.

A demonstração teve lugar no Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3), no Funchal, e foi presenciada por diversas autoridades regionais.