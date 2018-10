Actualidade

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, justificou hoje a escolha do deputado do PS João Galamba como secretário de Estado da Energia com o intuito de completar o seu próprio saber no setor.

Questionado à margem da assinatura do financiamento do projeto WindFloat, o primeiro parque eólico flutuante, sobre a saída de Jorge Seguro Sanches da Energia seria para acalmar a EDP e a experiência do novo titular da pasta, João Galamba, o governante começou por apontar a "falta de sentido" da pergunta.

"Sou eu o novo ministro que tem essa pasta. Escolhi o secretário de Estado que achei que melhor completava o meu próprio saber, foi o dr. João Galamba, com todo o respeito pelo trabalho que foi feito pelo nosso antecessor, Jorge Seguro Sanches", acrescentou aos jornalistas.