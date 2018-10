Actualidade

O trânsito na A28 foi hoje cortado junto à Ponte de Leça, em Matosinhos, no sentido norte-sul, depois de uma colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro ter provocado um ferido ligeiro, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte dos Bombeiros de Matosinhos/Leça, o acidente deu-se às 11:54, situação que obrigou ao corte daquela via e ao desvio do trânsito para a ponte móvel de Leça da Palmeira, que ainda se mantém.

Na origem do corte da via esteve o facto de o camião, de transporte de veículos, ter tombado e impedido a normal circulação do trânsito.